هاني شاكر يُنهي مسيرة حسن شاكوش الفنية.. “بناقص منه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، سحب الترخيص الخاص بمغني المهرجانات حسن شاكوش، تماما ونهائيا دون رجعة بسبب ما فعله من عمل غير أخلاقي.

وأشار النجم المصري في لقاء مع برنامج Et بالعربي الى أن “ما فعله شاكوش شيء خطير فهو يغني بكلمات إباحية. الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء”.

واختتم نقيب الموسيقيين حديثة قائلا: “بناقص من حسن شاكوش”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بسبب أزمة ومشادة كلامية بين شاكوش والمتني رضا البحراوي، أكدت خلاله منع الفنانين الاستعانة بفلاشة في أي حفل غنائي، وأن يكون معه فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين.