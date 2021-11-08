ميزة جديدة من واتساب.. دردشات جماعية بهذه الخصائص!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمل منصة واتساب على تطوير ميزة “المجتمع” الجديدة لتطبيقاتها والذي قد يرجح أن تكون مختلفة عن التطبيقات الحالية للمجموعات.

فقد جاء الإصدار التجريبي من واتساب v2.21.21.6 مع العديد من السلاسل الجديدة التي تشير إلى ميزة قادمة تسمى المجتمع، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتعد هذه السلاسل إضافات جديدة إلى المنصة، ما يشير إلى العمل على ميزة مجتمع جديدة. ومن مظهرها قد تتشابه ميزة المجتمع إلى حد ما مع ميزة المجموعات الحالية أيضاً.

مزيد من السلطة

إلى ذلك، يبدو أن ميزة المجتمعات تمنح مسؤولي المجموعة مزيداً من السلطة على المجموعات.

ويتضمن ذلك القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات، وقد يتمكن المسؤولون من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة المجتمع ومن ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين.

لكن من الصعب معرفة كيف قد تبدو هذه الدردشات في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنها مشفرة من طرف إلى طرف.

تصميم جديد

كما يبدو أن التغيير الدقيق في التصميم يساعد في تمييز المجتمعات عن الدردشات الجماعية العادية.

في وقت سابق من هذا العام، تسببت سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب في حدوث ارتباك بين المستخدمين حول ما تشاركه مع الشركة الأم، وأدى ذلك إلى نزوح جماعي إلى تلك التطبيقات الأخرى.

وعندما توقف تطبيق واتساب مع شبكة تطبيقات فيسبوك الكاملة الشهر الماضي، اكتسب تيليغرام عدداً هائلاً من المستخدمين يبلغ 70 مليون مستخدم.

يذكر أن واتساب تعتبر إحدى أكبر منصات المراسلة الفورية الموجودة ورغم كونها بهذا الحجم والشعبية لكن التطبيق بطيء في إضافة الميزات.