شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج فى ديكور فندق بمدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير "الغرفة 207" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان محمد فراج مشاهده فى مسلسل "الغرفة 207"، فى ديكور فندق بحى الإسكندرية فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ويستمر التصوير لمدة أسبوع فى نفس الديكور، وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل، فى إطار "الفلاش باك" إذ يتم قتله فى أولى حلقات العمل، لتعود الشخصية من جديد لسرد ما مضى من أحداث.

ويشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف فى مسلسل "الغرفة 207"، من بطولة محمد فراج، منهم بيومى فؤاد، ومحمد ممدوح، ومراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدى، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد، وغيرهم والعمل من إخراج تامر عشرى، وتدور أحداثه في 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وخرج قاطنو تلك الغرفة المسماة بـ "الغرفة 207"، وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال.

وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأس على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.