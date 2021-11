شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "No Time to Die" يتصدر شباك التذاكر الصينى رغم انخفاض إيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت إيرادات فيلم جيمس بوند "No Time to Die" بنسبة 59% فى عطلة نهاية الأسبوع الثانية، في شباك التذاكر الصيني، لكنها ما زالت تحتل المرتبة الأولى في المملكة الوسطى، حيث أظهرت بيانات من Artisan Gateway أن فيلم "لا وقت للموت"، سجل 11.4 مليون دولار، فى الفترة بين يومى الجمعة والأحد، وقد جعله هذا متقدمًا على " The Battle at Lake Changji" ، والذي حصل على 8.7 مليون دولار أخرى في المركز الثاني.

وجمع فيلم "No Time to Die" حتي الآن 49.2 مليون دولار بعد 10 أيام من إطلاقه في الصين، فيما كانت قد قررت شركة MGM المنتجة لآخر أفلام جيمس بوند No Time to Die، طرح العمل على منصات البث المختلفة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، 9 نوفمبر الجارى، أي بعد حوالى 31 يوم في دور العرض حول العالم، حيث طرح العمل بـ دور العرض المختلفة حول العالم في 8 أكتوبر الماضى، بـ مقابل مادى 19.99 دولار.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، سيتم طرح فيلم No Time to Die الجديد على كل من منصات Amazon وApple وXfinity وDirecTV وSpectrum و Vudu.

ويعد فيلم No Time to Die رقم 25 في سلسلة أفلام جيمس بوند، منذ بدايتها، والذى يدور حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى No Time to Die، الشخصية التي ظهرت بـ اسم سافين، ويرتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.