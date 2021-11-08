شكرا لقرائتكم خبر عن فوز "Vera Dreams of the Sea " بالجائزة الكبرى لمهرجان طوكيو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الدراما "Vera Dreams of the Sea"، من إخراج "كالترينا كراسنيكى"، حول شخصية مترجمة لغة الإشارة تناضل من أجل حقوقها في نزاع الميراث، على جائزة طوكيو الكبرى في الحفل الختامي لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي الرابع والثلاثين، اليوم الاثنين، والجائزة تبلغ قيمتها 30 ألف دولار.



Vera Dreams of the Sea

تدور أحداث الفيلم في جمهورية كوسوفو عن كراسنيكي واستناداً إلى تجارب الحياة الواقعية لأمها، وقد عُرض الفيلم سابقًا في قسم Orrizonti في مهرجان البندقية.

كما حصلت قصة فيلم "La Civil" على المركز الثاني في جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وهو دراما للمخرجة الرومانية تيودورا آنا ميهاى، تدور حول امرأة تذهب للبحث عن ابنة اختطفتها عصابة مكسيكية.

وفي قسم المستقبل الآسيوي لأفلام المخرجين الآسيويين الصاعدين ، ذهبت جائزة أفضل فيلم إلى " World, Northern Hemisphere, " ، هو دراما المخرج الإيراني حسين طهراني حول صبي يبلغ من العمر 14 عامًا يعيل أسرته بعد وفاة والده.