شكرا لقرائتكم خبر عن رامى وحيد مدير بنك فى مسلسل "المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان رامى وحيد لـ"الخليج 365" إنه يتبقى له أيام قليلة وينتهى من تصوير مشاهده فى مسلسل "المماليك"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث يجسد شخصية على فهمى مدير بنك ويعتبرها من أصعب الشخصيات التى لعبها في مشواره الفنى، وهو شاب يتسم بالذكاء في معاملة الأشخاص تبعًا للمواقف والظروف، وأعرب وحيد عن أمنياته بأن ينال الدور إعجاب الجمهور .





مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامى وحيد وبيومى فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسى صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.





وكان أخر ظهور للفنان رامى وحيد فى مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان وشارك فى بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.





يذكر أن رامى وحيد شارك فى احدى حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذى تم عرضه على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.