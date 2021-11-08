شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: غناء عمر كمال مع حسن شاكوش يعرضه للمساءلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365"، إن حسن شاكوش ليس عضوًا بالنقابة، وبالتالي النقابة تمنع المتعهدين وأعضاء النقابة من التعاون معه، مؤكدًا أنه في حالة تعاون حسن شاكوش، مع عضو من أعضاء النقابة سيعرض العضو للمساءلة.

وتعليقًا عن نشر عمر كمال صورة مع حسن شاكوش توحي بأن هناك عملا جديدًا يجمعهما، أشار علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إلى أن كمال سيعرض نفسه في حالة تعاونه مع شاكوش للمساءلة والتي تبدأ باللوم ولفت النظر وقد تصل للشطب.

وفي سياق متصل يطرح عمر كمال بمشاركة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أغنيتهما الجديدة "ضيعنا"، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بعد غدا الأربعاء، والأغنية من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

وأعلن عمر كمال من خلال حسابه الشخصى على إنستجرام عن موعد حفله في السعودية، وعلق قائلاً: أهلى وحبايبى في السعودية أستنونى في موسم الرياض الخميس والجمعة كان مطرب المهرجانات عمركمال، قد رحب باستعداد النجم حميد الشاعرى المشاركة معه فى أغانى مهرجانات خلال التصريح الذى أدلى به أثناء حضوره ضيفًا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه فى أغانى المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغانى.