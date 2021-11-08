شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتوقف عن الحلم حتى ولو كان حلمك مستحيلا.. جومانا مراد تنصح جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على تويتر، وظهرت جومانا بإطلالة متميزة فى الفيديو التي نشرته، وكتبت جومانا قائلة: "لا تتوقف عن الحلم حتى ولو كان حلمك مستحيلاً".

وحلت الفنانة جومانا مراد، ضيفة على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة، الأيام الماضية و تحدثت عن قرار اعتزالها قائلة: "أنا لا أستطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتى أرتب حياتي وأنظر إلى حياتي الخاصة قليلا، وحرصت على الزواج وأن يكون لدى عائلة حتى لا أكون وحيد زوجى يقف بجانبي ويحترمني، وعندما قررت الابتعاد قام الكثير بإلقاء اللوم عليا".

وتابعت جومانا أنه صعب جدا أن تبعد عن مهنة التمثيل والفن ولكني أصريت أن التفت إلى حياتي الخاصة، وزوجي لم يكن يريد أن أبتعد.

وقالت جومانا مراد: "رأيت نجوما كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة، ولذلك كنت حريصة على تكوين عائلة قبل فوات الأوان".

وأشارت إلى أنها أنتجت خلال فترة الابتعاد عملا بعنوان "مدرسة الحب" مع 8 ممثلين أتراك، مضيفة: "كانت تجربة ناجحة، وكان رد الفعل رائعا، وأيضا خلال فترة الابتعاد كنت حريصة على الإنجاب ولكنى لم أيأس وأعلم أن الأمر بيد الله، والحمد لله وفي النهاية تم الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي".