شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تطرح أحدث أغانيها "باى باى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشعبية أمينة أحدث أغانيها التي تحمل اسم "باى باى" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات وليد رياض، وألحان وليد سمارة وتوزيع رضوان التونسى .

وطرحت مؤخرا أمينة أغنية "مكانى مش هنا"، ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد عدب النبى، وألحان وتوزيع مونتى.

وحلت أمينة ضيفة على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، فى حلقة الأربعاء الماضى بصحبة الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة.

وقالت أمينة خلال الحلقة إنها تعشق السهر طيلة عمرها منذ صغرها، وكشفت أنها من محافظة الإسكندرية من منطقة الورديان، اسمها الحقيقى وفاء الفخرانى، والشركة المنتجة اقترحت عليا اسم أمينة اسمًا فنيًا.

وتابعت أمينة رغم كونها إسكندرانية لكنها تخاف من البحر، موضحة: "كنت هغرق فى مرة، لكن بحب أقعد على البحر وأغنيله "يا بنت يا أم المريلة الكحلى".

وأضافت أمينة: "تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وجئت من الإسكندرية عشان أمثل بس، وأول مرة أشوف عمرو عبد الجليل فى مسرح محمد نجم".وكشفت أنها كانت تفتعل المشكلات فى صغرها قائلة: "كنت بتخانق كتير وأنا صغيرة، ومرة كنت عايزة ألبس بدلة ظابط فى العيد وماما ضربتنى بالقلم".