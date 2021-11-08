شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى لـ الموسيقيين: ويجز ليس عضوًا بالنقابة ولم نتلق أى شيء ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365" إن ويجز ليس عضوًا بنقابة الموسيقيين، وإنما يحصل على تصريح بالعمل، مؤكدًا أن النقابة لم تتلقَ شكاوى بشأن ويجز حتى الآن لأى سبب من الأسباب.

وكان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لويجز أثناء حضوره عرض فيلم "فرق خبرة" وظهر في الفيديو ويجز وهو يزيح بيده مايك أحد المراسلين ممن حاول تسجيل لقاء مصور معه، وهو ما أثار حفيظة البعض باعتباره أسلوب غير لائق.

وفى سياق متصل يستعد مغني الراب ويجز لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، التي تستمر في الفترة بين 19 و21 نوفمبر.

وذلك بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير في افتتاح وختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية All Africa Music Awards "أفريما"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يضم اليوم الأول حفل استقبال الفنانين وندوات African Music Business Summit وحفل السجادة الحمراء ختاما بثالث أيامه بحفل Afrima Awards Ceremony بتوزيع جوائز المكرمين مساء الأحد 21 نوفمبر.

وتعد جوائز "الموسيقى الأفريقية "Afrima" من أعرق جوائز الموسيقي على مستوى القارة السمراء،وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام، وتسلط الضوء على نجوم العالم العربي وفناني شمال أفريقيا باختيار هيئتها 22 فنان وفنانة عربية يتنافسون على 10 جوائز في دورتها السابعة لهذا العام من أصل مايزيد عن 30 جائزة تجمع فنانين من 50 دولة أفريقية.