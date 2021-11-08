شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم هشام عباس.. 7 فنانين احتفلوا بزواج أبنائهم فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة يعيشها نجوم الفن والغناء سواء على المستوى العملى أو على المستوى الشخصى والذى يتعلق بالأسرة، وفى عام 2021، احتفل عدد من الفنانين بزفاف أبنائهم سواء كان في جو عائلى أو بحضور عدد من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، والذين يبادرون دائمًا بنشر الصور لمشاركة جمهورهم لحظة فرحتهم بهذه المناسبة والتي ينال عليهم رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتهنئة الفنان.



كاملة ابو ذكرى ونيللى كريم وهالة صدقى من حفل زفاف ابنتها

كاملة أبو ذكرى

احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، بحفل زفاف ابنتها شهر مايو الماضى، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين، على رأسهم: النجمة نيللي كريم والنجم خالد النبوي والنجمة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد وآخرين.



مصطفى قمر يتوسط حماقى وهانى سلامة فى فحل زفاف ابنه

مصطفى قمر

احتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، في شهر يونيو الماضى، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم وعريسها فى حفل الزفاف

علا غانم

احتفلت الفنانة علا غانم، في شهر يونيو الماضى، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على عبد الرحمن علاء رجب، خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط، حيث حضرت علا غانم وأسرتها من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام من أجل التجهيز للحفل والانتهاء من كل الترتيبات.



جورج وسوف

جورج وسوف

يحتفل النجم السورى سلطان الطرب جورج وسوف بزفاف ابنه جونيور وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء، على فتاة من خارج الوسط الفني، وظهر النجم السوري جورج وسوف في فيديو من حفل زفاف ابنه، خلال غنائه له إحدى أغنياته وهو جالس بمكانه، بمشاركة الفنان زياد برجى، الذي ترك له "الميكروفون" ليغنى وسط تفاعل واسع من جانب الحاضرين.



عبد الباسط حمودة من حفل زفاف ابنه

عبد الباسط حمودة

احتفل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة بحفل زفاف نجله ماجد عبد الباسط على عروسه رحمة حامد، شهر سبتمبر الماضى، وسط حضور الأسرة والأصدقاء المقربة، وحضر حفل الزفاف النجوم حمادة هلال وعمر كمال وطارق الشيخ ومحمد عدوية وعمرو الجزار وفريق ثلاثى ضوضاء المسرح وأشرف الشريعى ومحمد سلطان.



حفل زفاف ابنة حجاج عبد العظيم

حجاج عبد العظيم

احتفل الفنان الكبير حجاج عبد العظيم بزفاف ابنته دنيا على المهندس أحمد عبد الفتاح، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، منذ أيام، وحضر الحفل مجموعة من نجوم الفن والغناء منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، والمخرج الكبير محمد النقلى وزوجته والفنان الشاب أحمد النقلى، والمنتج محمود شميس وزوجته وابنته، والفنان مجدى كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، بالإضافة إلى الفنانين عبير منير وشريف باهر وإيمى طلعت زكريا وياسمين رحمى، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع ورئيس تحرير عين المشاهير.



هشام عباس وحميد الشاعرى وايهاب توفيق من حفل زفاف ابنته

هشام عباس

احتفل النجم هشام عباس، بحفل زفاف ابنته ياسمين، منذ يومين، فى أحد الفنادق الكبرى بالجونة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم: حميد الشاعرى وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وغيرهم، وحرص عباس، على تسليم كريمته ياسمين، إلى عريسها اللذان رقصا سويا على أغانى والدها وأغانى إيهاب توفيق وحميد الشاعرى.