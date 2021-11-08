شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تبدأ تسجيل أغنية جديدة بتوقيع وليد سعد وأحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرًا أثناء زيارتها لمصر، لإحياء حفلها الغنائى الأخير بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، أغينة باللهجة المصرية من كلمات حسام سعيد، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وتنضم الأغنية إلى أغانى مبادرة التحدى الخاصة بذوى الهمم.

كانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم قد طرحت كليب أغنيتها "مية وخمسين"، والتي طرحتها على طريقة السينجل منذ 3 شهور، وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق.

وفى نفس السياق أيضا يحيى كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، يوم 12 نوفمبر الشهر المقبل، ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي.

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، وفى سياق آخر يتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.