شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: حسن شاكوش حاول التصالح لكن قرار سحب ترخيصه نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين لـ ”الخليج 365” إن قرار سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش، قرار نهائي طبقًا لقرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر ومجلس النقابة، مؤكدًا أن حسن شاكوش حاول التصالح مع النقابة ولكن قرار سحب ترخيصه نهائي.

وبرر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، موقف إساءته للفرق الموسيقية، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وقال "انا مقدرش أغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا أي فرقة أنى مقدرش أغلط في أي حد من الفرق الموسيقية، أنا طلعت مع كل فرق مصر".

وأضاف شاكوش "أنا بقول للناس أنا عمري ما أغلط في أي عازف ولا عمري ما أغلط في أي طبال ولا أي بتاع مزيكا، لانهم إخواتنا وحبايبنا، انا عامل اللايف ده علشان اوضح وجه النظر، دى أول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال".

وتابع شاكوش: "أنا ورضا وفرقة رضا البحراوي أخوات وحبايب، أنا اشتغلت مع فرقة رضا أكتر من 10 مرات وهما أخواتي واسألوهم، وعمري ما زعلت حد من الفرق الموسيقية، وليهم كل الاحترام والتقدير، أنا بتأسف لكل الفرق الموسيقية والطبالين والعازفين".

واختتم كلامه تعليقًا على قرار وقفه "نقابة المهن الموسيقية على راسنا من فوق، وأي قرار على راسنا من فوق وانا راضي بيه وكل خيره وفيها تأخيره إن شاء الله".