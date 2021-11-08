شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد وحاتم العراقى يحييان حفلا غنائيا فى دبى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة اللبنانية ديانا حداد، حفلاً غنائيًا، ضمن حفلات إكسبو في دبى، مساء اليوم الإثنين، ويشاركها في الحفل الفنان حاتم العراقى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وطرحت الفنانة ديانا حداد مؤخرًا، أغنية بعنوان "ولاد البلد دى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتمتلك ديانا حداد تاريخًا فنيًا كبيرًا، وكانت قد طرحت ألبومها الأول بعنوان (ساكن) بعد أن اشتركت في برنامج استوديو الفن بأغنية "طير اليمامة" وذلك بعام 1992، وأصدرت عددا من الأغنيات الناجحة التي تصدرت القوائم الغنائية مثل (أهل العشق، أمانيه، شاطر، اللي في بالي)، بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية فإنها تحمل الجنسية الإماراتية التي حصلت عليها بعد زواجها من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وأنجبت ابنتين (صوفي وميرا)، وبعد ذلك انفصلا.

وفي 1997 اطلقت ألبوم "أهل العشق" الذي ثبت أقدامها على الساحه الفنية، وفي أواخر 1998 طرحت ألبومها " يامايا " الذي تزامن مع وفاة والدتها، وفي عام 2000 أصدرت ألبوم "جرح الحبيب وفي صيف 2001 ألبوم "أخبار الحلوة". وطرحت ديانا حداد ألبوم "أول مرة" في 2004، أما ألبوم 2006 كان بعنوان "ديانا 2006 " حيث غنت في ديو مع الشاب خالد بأغنية كان عنوانها "ماس ولولي" وطرحت ديانا ألبومها الجديد الخليجي في أواخر عام 2008 وفي عام 2010 أصدرت ألبوم "بنت أصول".