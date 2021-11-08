يسرا تطلب الدعاء لسهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة يسرا من جمهورها الدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشرت يسرا صورة سهير، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبتى سهير في أشد الحاجة لدعائنا، إلهى اذهب البأس، رب الناس، اشف وانت الشافي، لا شفاء إلا شفائك شفاء لايغادر سقما، اذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة يا أعز الناس على قلبي".

كشفت نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية وأضافت الناقوري إن والدتها تعرضت لانخفاض شديد في السكر بالدم منذ 15 يوما مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب قائلة "أدعو جمهورها أنهم يدعو لها لأن أكيد الدعاء هيوصل، ادعو لها جامد لو سمحتوا".

وخلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج مساء DMC، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي قالت ابنة سهير البابلي إن حالة والدتها لا تزال حرجة حتى الآن ولا تشهد أي تطور أو تحسن وهي الآن ترقد في العناية المركزة لأنها بحاجة للمراقبة طوال الوقت.