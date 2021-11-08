"خُطبت إلى أفضل أصدقائي".. المطربة نوران أبو طالب تعلن "خطوبتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت المطربة نوران أبو طالب خطوبتها على مروان وحيد زكي، صديقها وعازف الدرامز في فرقتها الموسيقية، وكتبت "خُطبت لأفضل أصدقائي".

نوران أعلنت عن الخطوبة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت "خطبت لآفضل أصدقائي، نرجو أن نحضر إلى الأبد أفضل ما في بعضنا البعض، ونشارك شغفنا تجاه الموسيقى، ونخلق أعظم الذكريات معا".

نوران شاركت بالتمثيل والغناء في مسلسل "علامة استفهام"، وقدمت أغنية النهاية "فوازير"، وأحيت العديد من الحفلات في دار الأوبرا ومسرح الزمالك، ومن أبرز أغانيها "يا نجمة"، و"كي يضيق بيك الدهر" و"أبعد مكان".