رامي وحيد يكشف لمصراوي تفاصيل شخصيته في مسلسل "المماليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان رامي وحيد، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "المماليك".

وأكد "رامي" في تصريح لمصراوي، أن مسلسل "المماليك" سيصبح جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "أجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية علي فهمي، وهي واحدة من أصعب الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتي الفنية"

مضيفا: "الشخصية صعبة التصنيف، لذكائه في المعاملة اللي بتظهر من خلال ردود أفعال ومشاعر مختلفة مع كل شخص تبعا للمواقف وحسب الظروف".

مسلسل "المماليك" هو بطولة جماعية، حيث يشارك في العمل: رانيا يوسف، رامي وحيد، محمد لطفي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد سليمان، رامي غيط، عائشة، نيفين أنور، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.