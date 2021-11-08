فن ومشاهير

رامي وحيد يكشف لمصراوي تفاصيل شخصيته في مسلسل "المماليك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان رامي وحيد، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "المماليك".

وأكد "رامي" في تصريح لمصراوي، أن مسلسل "المماليك" سيصبح جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "أجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية علي فهمي، وهي واحدة من أصعب الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتي الفنية"

مضيفا: "الشخصية صعبة التصنيف، لذكائه في المعاملة اللي بتظهر من خلال ردود أفعال ومشاعر مختلفة مع كل شخص تبعا للمواقف وحسب الظروف".

مسلسل "المماليك" هو بطولة جماعية، حيث يشارك في العمل: ، رامي وحيد، محمد لطفي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد سليمان، رامي غيط، عائشة، نيفين أنور، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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