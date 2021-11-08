لخطف مبابي وهالاند.. ريال مدريد يقرر التضحية بـ 6 لاعبين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 06:05 مساءً - منذ 56 دقيقة

قرر ريال مدريد الإسباني، البدء بثورة جديدة والتضحية بـ 6 لاعبين لخطف لاعب بروسيا دورتموند إيرلينج هالاند ولاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي خلال الموسم القبل.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن الأسماء التي ينوي النادي الميرينجي التخلي عنهم من أجل مبابي وهالاند وهم: إيسكو ومارسيلو وإيدين هازارد وجاريث بيل ولوكا يوفيتش وخيسوس فاييخو.

وقالت الصحيفة، إن الملكي يعاني من أوضاع اقتصادية ولم يعد كما كان من قبل، مشيرة إلى التعاقد مع مبابي وهالاند أجبرهم على التخلي عن اللاعبين الستة الذين يعدون من أصحاب الرواتب العالية.

ولفتت إلى أن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي مجبر على التخلي عن اللاعبين المهمشة داخل الفريق، منوهة إلى أن رحيلهم سيوفر 108 ملايين يورو في قائمة الرواتب، بالإضافة إلى الأموال التي يمكن الحصول عليها مقابل بيع اللاعبين أصحاب العقود المستمرة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الانتقالات المقبلة في ريال مدريد ستكون ساخنة، ومن المتوقع أن ينتقل معظم ضحايا الميرنجي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن عقد إيسكو ومارسيلو وجاريث بيل ينتهي عقده صيف 2022، في حين ينتهي عقد إيدين هازارد في يونيو 2024، بينما يمتد عقد لوكا يوفيتش حتى 30 يونيو 2023، في حين أن خيسوس فاييخو عاد إلى ريال مدريد بعدما تم اعارته لنادي غرناطة.