هاني شاكر : ” بناقص حسن شاكوش “

كتب امير فتحي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 05:46 مساءً - حسم نقيب المهن الموسيقية الفنان ” هاني شاكر ” الجدل المثار حول عودة المطرب ” حسن شاكوش ” إلى الغناء بعد قرار إيقافه على خلفية مشكلته مع المطرب ” رضا البحراوي ” منذ حوالي شهرين في تصريحات له لبرنامج ET بالعربي .
حيث أكد هاني شاكر على أن قرار إيقاف حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه بعد سحب ترخيص الغناء منه بشكل نهائي .
فقال : ” الغلط اللي غلطه ده أنا والمجلس معايا كلنا سحبنا ترخيصه تماما ونهائي بدون رجعة .. إحنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن .. بناقص حسن شاكوش ” .
وتابع الفنان هاني شاكر : ” المشكلة كبيرة وخطيرة واللي اتعمل ده متعملش في أي حتة .. اطلع أغني أغنية إباحية وعلى مسرح وأخلي الجمهور يشاركني غناها ” .
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