تامر حسني يتسبب في بكاء عروسين بحفل زفافهما

كتب امير فتحي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 05:46 مساءً - فاجأ الفنان ” تامر حسني ” عروسين بحضوره لحفل زفافهما الذي أقيم في ولاية لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية .

وذلك بعد أن قامت والدة العريس بالاتفاق مع تامر حسني على إحياء الحفل كمفاجأة للعروسين بدون علمهما لشدة حبهما له بعد أن أخبرتهم بأنه لن يتمكن من الحضور لإنشغاله .

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام يوثق لحظة دخوله لحفل الزفاف أثناء رقص العروسين على أغنيته ” ميحرمنيش منك ” واللذان دخلا في نوبة بكاء عند رؤيتهما له .

وكتب حسني في تعليقه على الفيديو : ” نادين وديڤيد فرح غنيت فيه النهاردة في أمريكا لوس أنجلوس .. حقيقي كان من أجمل الأفراح عشان الجميل إن والدة العريس كانت متفقة معايا وعاملة مفاجأة ليهم من غير ما يعرفوا وفهمتهم إني مش هاجي ومش فاضي ” .

وتابع : ” وهما اصلاً كانوا حاطين أغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الأولى ومكانوش متخيلين إني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم وزي ما انتوا شايفين فرحتهم جميلة قد ايه وفعلاً غالية عندي اوي .. عايز اقولهم حبكم ليا أثر فيا أوي طول الفرح وأنا كمان حبيتكم جداً انتوا وكل ضيوفكم اللي بيحبوكوا بجد ” .

واختتم الفنان تامر حسني تعليقه قائلا : ” شكراً للي نظموا الخطة الجميلة دي أولهم والدة العريس الجميلة وأحمد عصام وتامر يحيى ومحمد شمس وربيع رضا وهاني هانز وميرنا وتنظيم Tessa Brand .. وعقبال الجميع ” .