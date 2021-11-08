نجوم الفن يستذكرون هيثم أحمد زكي في الذكرى الثانية لوفاته

كتب امير فتحي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 05:46 مساءً - أحيا عدد من نجوم الفن الذكرى الثانية لوفاة الفنان ” هيثم أحمد زكي ” التي توافق السابع من نوفمبر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .
فنشر الفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه على موقع تويتر كتب في تعليقه عليها : ” اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولصديقى الغالى هيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا ” .
فيما توجهت الفنانة ” ناهد السباعي ” بالدعاء لهيثم أحمد زكي في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام جاء فيه : ” الذكرى الثانوية الثانية .. اللهم إنة في ذمتك وحبل جوارك َفقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمهُ إنك أنت الغفور الرحيم ” .
وتابعت : ” اللهم عبدك وإبن عبدك وإبن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان مُحسناً فزده في حسناته وإن كان مُسيئاً فتجاوز عنه ” .
وكتب المخرج ” عمرو عرفة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” الله يرحمك يا هيثم ويرحم والديك وكل أسرتك .. الذكرى السنوية اليوم ادعوا لهم ” .
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي كان قد رحل عن عالمنا في 7 نوفمبر 2019 عن عمر ناهز ال 35 عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية .
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