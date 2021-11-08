شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الفار بعد تعافيه من أزمته الأخيرة: أنا زى البومب وأجهز لبرنامج كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان عادل الفار جمهوره على صحته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا، ونقل على أثرها إلى المستشفى وتعرض لغيبوبة عدة أيام، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أنا زى البومب، وبقيت كويس الحمد لله وأجهز برنامج كوميدى فكاهى سأقدمه على قناتى الخاصة على اليوتيوب".

وأضاف الفار قائلاً: "سعيد بحالة الحب الجارفة التى شعرت بها أثناء مرضى الأخير، كما وجه الشكر إلى الفنان اشرف زكى نقيب المهن الفنية لسؤاله الدائم عليه والاطمئنان على صحته.

كانت الحالة الصحية للفنان الكوميدى عادل الفار قد تدهورت في الفترة الأخيرة ودخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لغيبوبة وكشفت ابنته إيمان تطورات حالته، وقالت فى تصريح مؤخرًا لـ"الخليج 365"، إن "والدها يتواجد حاليا فى مستشفى الكهرباء وهو مريض قلب.

وكان فى فبراير الماضى قد تعرض الفار لوعكة صحية كادت تودى بحياته، وأن ابنته هى التى لاحظت مرضه، وتمكنت من نقله إلى مستشفى وتم إسعافه بحسب تصريحاته، وشارك عادل الفار فى العديد من الأعمال الفنية مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا فى البرلمان" ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة" وشارك قبل عامين فى مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال.