شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تقف على خشبة المسرح لأول مرة في "فى نص الليل" مع غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة المسرح للمرة الأولى خلال مسرحية جديدة تحمل اسم "في نص الليل"، والتي يشارك في بطولتها غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد آخر من الفنانين، ومقرر البدء في بروفاتها خلال الأيام المقبلة لعرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.



ريم مصطفى

وفى سياق آخر تعاقدت ريم مصطفى مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم "جروب الماميز" مع غادة عادل وروبى، بيومى فؤاد، محمد سلام وتأليف ايهاب بليبل واخراج معتز التوني، ومن المقرر بدء تصويره مطلع العام المقبل، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتدور أحداثه في اطار لايت حول 3 أمهات والمواقف التي تواجههم.

وقاربت ريم مصطفى على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "الثمانية" الذى تدور أحداثه في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، هم: آسر ياسين، غادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت.



الفنانة ريم مصطفى

وحلت ريم مصطفى مؤخراً ضيفة على برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على قناة ON، وكشفت أن الحب الأول في حياتها كان ابن الجيران، لافتة إلى أن وقتها كان شعرها أسود فى سن الـ13 عاما، وكانت تقف فى البلكونة ولديها اقتناع تام أنها شريهان". وقالت إنها شخصية بيتونية ولا تفضل السهر كثيرا ولكنها عندما تسهر لا بد أن تكون سعيدة بالسهرة.

وأوضحت ريم:" أتذكر أننى فى إحدى المرات قررت أن أخرج وأنا متنكرة وذلك عندما كان ينوى أصدقائى الخروج واقترحت عليهم أن أخرج معهم ولكن متنكرة حتى لا يعرفني أحد، وارتديت باروكة سوداء وبورنيطة ونظارة وللصدفة قابلتنى صديقة مقربة فى نفس المكان وتعرفت علىّ".