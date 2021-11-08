شكرا لقرائتكم خبر عن "وعد الشيطان" قريبًا.. عمرو يوسف يروج لمسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم عمرو يوسف، لمسلسل الجديد "وعد الشيطان"، ونشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا: "قريبا"، وعبر متابعيه عن سعادتهم لقرب طرح المسلسل.



عمرو يوسف

ويخوض عمرو يوسف خلال مسلسل "وعد الشيطان"، عالم ودراما السحر من منظور جديد، ويظهر خلال العمل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، ويتحالف مع الشيطان فى إطار من الإثارة والغموض، ومتزوج من عائشة بن أحمد.

ويشارك فى بطولة مسلسل "وعد الشيطان"، بجوار عمرو يوسف كل من فتحى عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذى عرض له هذا العام المسلسل السعودى رشاش.

يذكر أن عمرو يوسف قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد الشيطان" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، بعد بطولة مسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.