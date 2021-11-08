شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان فى علاقة مع بيت ديفيدسون بعد الانفصال عن كانى ويست.. وعائلتها ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، على وشك الدخول في علاقة جديدة، حيث تم رصدها في مواعيد متعددة في مدينة نيويورك مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون في الأيام الأخيرة، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مصدر مقرب من كيم كاردشيان، إن دائرتها المقربة من الأصدقاء والعائلة طالبوها بالابتعاد عن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 27 عامًا.

وقال مصدر مطلع لصحيفة Us Weekly إن المقربين من كيم، قالوا إنه يجب عليها الابتعاد عنه، خاصة بعد قضاء الوقت مع "بيت" منذ فترة.

وعلي جانب آخر لمح المطرب العالمى كانى ويست، إلى رغبته فى العودة إلى زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، حيث ظهر فى مقابلة تليفزيونية تم تسجيلها الشهر الماضى بقصة شعره الغريبة التى صففها مؤخرًا.

وقال ويست، خلال اللقاء التليفزيونى، إنه لا يزال يريد العودة إلى زوجته السابقة كيم كاردشيان، بالرغم من إجراءات الطلاق المستمرة، منتقدًا أغنية Saturday Night Live لتصويرها انفصالهما، كما اعترف بأنه يريد المصالحة معها.

وأضاف كانى ويست، فى تصريحاته، "الطلاق ليس مزحة بالنسبة لي، أنا أريد أطفالي أن يبقوا مع والديهما معًا، وأريد أن نكون معًا"، كما ألقى ويست، باللوم على وسائل الإعلام فى الترويج لفكرة الطلاق، وتابع: "هناك دعاية لطيفة بالنسبة لها لانهاء حياتها الزوجية وهو ما يعد سبب رئيسي فى الانفصال".