فن ومشاهير

كيم كاردشيان فى علاقة مع بيت ديفيدسون بعد الانفصال عن كانى ويست.. وعائلتها ترفض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان فى علاقة مع بيت ديفيدسون بعد الانفصال عن كانى ويست.. وعائلتها ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، على وشك الدخول في علاقة جديدة، حيث تم رصدها في مواعيد متعددة في مدينة نيويورك مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون في الأيام الأخيرة، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مصدر مقرب من كيم كاردشيان، إن دائرتها المقربة من الأصدقاء والعائلة طالبوها بالابتعاد عن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 27 عامًا.

Worth a try: A source close to Kim Kardashian, 41, told Us Weekly on Saturday that her inner circle urged her to give Pete Davidson, 27, a shot; seen in 2020

Hesitant: The KUWTK star was reportedly unsure if it would be a good idea to date the comedian; seen in zseptember

وقال مصدر مطلع لصحيفة Us Weekly إن المقربين من كيم، قالوا إنه يجب عليها الابتعاد عنه، خاصة بعد قضاء الوقت مع "بيت" منذ فترة.

وعلي جانب آخر لمح المطرب العالمى كانى ويست، إلى رغبته فى العودة إلى زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، حيث ظهر فى مقابلة تليفزيونية تم تسجيلها الشهر الماضى بقصة شعره الغريبة التى صففها مؤخرًا.

وقال ويست، خلال اللقاء التليفزيونى، إنه لا يزال يريد العودة إلى زوجته السابقة كيم كاردشيان، بالرغم من إجراءات الطلاق المستمرة، منتقدًا أغنية Saturday Night Live لتصويرها انفصالهما، كما اعترف بأنه يريد المصالحة معها.

3439706bcb.jpg

وأضاف كانى ويست، فى تصريحاته، "الطلاق ليس مزحة بالنسبة لي، أنا أريد أطفالي أن يبقوا مع والديهما معًا، وأريد أن نكون معًا"، كما ألقى ويست، باللوم على وسائل الإعلام فى الترويج لفكرة الطلاق، وتابع: "هناك دعاية لطيفة بالنسبة لها لانهاء حياتها الزوجية وهو ما يعد سبب رئيسي فى الانفصال".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا