شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية بن أفليك وجينيفر لوبيز تتصدر المشهد قبل رحلتهما خارج لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الرومانسية على الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز في أحدث ظهور لهما مؤخرًا، وذلك قبل توجههما لرحلة بطائرة خاصة لهما معًا يتوجهان بها إلى خارج لوس انجلوس، وفقًا لما نشره موقع ديلى ميل، حيث اعتاد الاثنان على إبراز رومانسيتهما كلما ظهرا معًا، فلا تعد تلك المرة الأولى التي تلتقط عدسات المصورين لهما صورًا وهما يوثقان تلك اللحظات ليصبحا حاليًا الثنائى الأبرز على الإطلاق.



بن افليك مع جينيفر

من ناحية أخرى سبق وكشفت الشركة المنتجة لفيلم The Tender Bar، بطولة النجم العالمي بن أفليك والنجم العالمي جورج كلوني، عن التريلر الرسمي للفيلم المقرر عرضه يوم 17 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.



بن افليك وجينيفر لوبيز

قصة فيلم The Tender Bar تدور حول جي آر (شيريدان)، وهو صبي نشأ في لونغ آيلاند يحاول تقفي شخصية والده وذلك بين الرعاة السكاري في حانة عمه تشارلي (بن أفليك)، وفي نفس الأثناء تكافح والدة الطفل (ليلي راب) لإيصال ابنها لمستقبل افضل عبر مغادرة منزل والدها المتهدم (لويد).



صور بن افليك مع لوبيز

The Tender Bar هو أحدث تجربة إخراج جديدة للنجم جورج كلوني، ومن بطولة النجم بن أفليك، وتاي شيريدان، وليلي راب، وكريستوفر لويد، قصة الفيلم مقتبسة عن كتاب بنفس الاسم من تأليف الحائز على جائزة بوليتزر جون جوزيف موهرينجر، وكتب له السيناريو الحائز علي جائزة الأوسكار ويليام موناهان.