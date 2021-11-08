فيديو| ابنة سهير البابلي تطلب الدعاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية وأضافت الناقوري أن والدتها تعرضت لانخفاض شديد في السكر بالدم منذ 15 يوما مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب قائلة "أدعو جمهورها أنهم يدعو لها لأن أكيد الدعاء هيوصل، أدعولها جامد لو سمحتوا".

مؤخرا.

وخلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج مساء DMC، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي قالت ابنة سهير البابلي إن حالة والدتها لا تزال حرجة حتى الآن ولا تشهد أي تطور أو تحسن وهي الآن ترقد في العناية المركزة لأنها بحاجة للمراقبة طوال الوقت.

على جانب آخر؛ كانت نيفين القرناوي ابنة الفنانة سهير البابلي، قالت إن والدتها لم تجرٍ عملية قلب مفتوح، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، مؤكدة أن والدتها بعد توقف عضلة القلب بدأت الامتناع عن الكلام والأكل والشرب، متابعة: "الطبيب عند الفحص وجد مياه على الرئة ثم جلطة تسببت في توقف عضلة القلب".

وأكدت أن عضلة القلب تعمل الآن، إضافةً إلى أن والدتها موجودة تحت الرعاية في العناية المركزة.