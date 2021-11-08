بالصور .. إقبال جماهيري كبير على عروض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في يومه الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهد اليوم الأول من عروض مهرجان شرم الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة دورة "سميحة أيوب" إقبال جماهيري كبير على كل عروضه وبخاصة عروض مسرح الشارع، حيث شهد العرض التونسي "البجعات" بساحة السوق القديم بشرم الشيخ حضور جماهيري كبير ، والعرض من إخراج حسام السلامي .

وكان المهرجان قد خصص يوما احتفائيا بالمسرح التونسي ورموزه وفنانينه، وكرم السفير محمد بن يوسف سفير تونس بجمهورية مصر العربية المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح عقب العرض التونسي " البجعات " الذي عرض ضمن محور مسرح الشارع بالسوق القديم .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام المهرجان تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتستمر الفعاليات حتى الحادى عشر من نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.