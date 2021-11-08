خاص| هل تحدى مسلم قرار الموسيقيين منع التعامل معه بسبب "عودة الأب الضال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

الإعلان عن مشاركة مغني المهرجانات مسلم في تقديم أغنية بعنوان "كازانوفا"، في مقدمة مسلسل "عودة الأب الضال"، أثار الجدل في نقابة المهن الموسيقية، بسبب إصدارها في وقت سابق قرار بمنع التعامل معه، ووصل الأمر إلى حد تقدم النقابة بالشكوى ضد الشركة المنتجة، حسب تأكيد المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل النقابة" في تصريح لمصراوي.

مصدر مقرب من مسلم قال لـ"الخليج 365": "المغني تعاقد العام الماضي على تقديم أغاني المسلسل، قبل صدور قرار النقابة، ومع ذلك أوضح إن ما تردد عن انتهائه من تسجيل الأغنية غير صحيح، حتى الآن لم يقم بالتسجيل إلا المطرب حودة بندق".

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على مشاركة مسلم في تقديم الأغنية، وقال: "ما يحدث يعد تحايلا على قرارات النقابة، مسلم يدعي كذبا تصحيح أوضاعه في النقابة، وهذا غير صحيح، وقرار منع التعامل معه مازال ساريا، ومشاركته غير قانونية، ولهذا ندرس بالفعل تقديم شكاوى إلى الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن السينمائية ، بالإضافة إلى إنذار الشركة المنتجة".

وتابع: "عندما تقدم مسلم إلى النقابة لتوفيق أوضاعه منذ فترة، طالبناه بإحضار شهادة الخدمة العسكرية، وضمها إلى ملف الأوراق قبل خوض الإختبارات، ومن وقتها خرج ولم يعد".

أبو اليزيد أوضح: "ففيما يخص حودة بندق، حصل المغني بالفعل على تصريح سنوي من النقابة، بعد إلتزامه بالقرارات".

يذكر أن مسلم اسمه الأصلي ، هو مصطفى زكريا محمد علي مسلم، قدم في رمضان الماضي أغنية مسلسل "موسى"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وأغنية "النوايا" في فيلم "ماكو" الذي عرض مؤخرا.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب هاني شاكر، قد أصدرت في يونيو الماضي قرارا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

مسلسل "عودة "الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وغيرهم.