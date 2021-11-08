بيتر حنين يشارك في مسلسل "أنا وهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم الفنان الشاب بيتر حنين لأسرة مسلسل "أنا وهي" لأحمد حاتم وهنا الزاهد، معربًا عن سعادته بتلك المشاركة.

ويستعد بيتر حنين لتصوير دوره في المسلسل خلال الفترة المقبلة، حيث كان مخرج العمل سامح عبدالعزيز قد أوقف التصوير من أجل تغيير الديكورات، حيث يعمل عبد العزيز على معاينة أماكن تصوير جديدة من أجل المشاهد الخارحية، وذلك بعد إنهائه عدد من المشاهد الداخلية داخل ديكور شركة بالقرية الذكية، والعمل من تأليف مصطفى حمدى.

مسلسل "أنا وهي" تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.