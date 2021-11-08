بسبب زوجها أم أغنيتها.. نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حققت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "150"، ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، وإخراج ليلى كنعان.

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تصدرت تريند موقع "جوجل"، ومواقع التواصل الإجتماعي، في أول تعليق لها بعد انتشار خبر طلاقها من زوجها الدكتور فادي الهاشم على مواقع التواصل الإجتماعي، تحدثت خلال ظهورها في برنامج "et بالعربي" وقالت : "الإشاعات موجودة دائما في حياتنا".

وقد أحيت "نانسي" الخميس الماضي الحفل الغنائي الذي أقيم في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وبعد انتهائه قامت بوضع اللمسات النهائية على أحدث أغانيها، وهي من كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل.

وتستعد نانسي لإحياء الحفل الغنائي المقام يوم 12 نوفمبر الحالي في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات معرض "أكسبو دبي 2020".