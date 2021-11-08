"لا تشوفوا الفيلم أنا عامله أشوفه وحدي".. هكذا علق تركي آل الشيخ على تهنئة ميسي بفيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على تقديم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني ليو ميسي، التهنئة له على الانتهاء من فيلمه الأول "تشيللو".

ونشر آل الشيخ، تهنئة ميسي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "شكراً صديقي العزيز.. أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن.. وأدعو الجميع لعدم متابعة العمل.. لا تشوفوه! أنا عامله أشوفه وحدي! وأهم شيء يعجبني".

فيلم "تشيللو" عن قصة المستشار تركي آل الشيخ وبطولة الممثل العالمي Jeremy Irons الحائز على جائزة الأوسكار، والممثل العالميTobin Bell بطل أفلام الرعب الشهيرة Saw، وإخراج Darren Lynn Bousman مخرج أفلام الرعب الشهير، من إنتاج شركة روزام.

"تشيللو" مأخوذ عن الرواية الأولى الحاملة لنفس الاسم للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية

وأعلن آل الشيخ، في 25 أكتوبر الماضي، انتهاء تصوير فيلمه الأول "تشيللو"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، ونشر عدةصور، مدعومة بخمس رسائل، علق فيها على الحدث، جاءت على النحو التالي:

- في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت أمس منتصوير آخر مشهد من فيلمي الأول "تشيللو" الذي استغرق الإعداد له شهور وتم تصويره في ٨ أسابيع، ٧٠٪ من الفيلم تم تصويره فيالمملكة بين الرياض وضرما والعلا.

٣٠٪؜ في أوروبا بشركة وطنية سعودية، عمل في هذا الفيلم أكثر من ٢٠٠ سعودي تدربوا وهذا واجب علينا، في المساعدة فيالتصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير، وفي المكياج، وفي الملابس، وفي الديكور، الفيلم من إخراج مخرج أمريكيكبير، وإنتاج رزام.

- بروديوسر أمريكي كبير للإشراف، ومدير تصوير إيطالي أمريكي عالمي، وخبراء صوت وموسيقى وإضاءة ومشاهد خطرة عالميين،وشركة عالمية للجرافيكس والتلوين والترويج، ولن تقل جودته عن أكبر الأفلام في هوليود، وسيطرح في ٢٠٢٢، إن شاء الله في السينماأولاً وبلاتفورم بعد ذلك.

- أما عن أبطال الفيلم سأوضحهم قريباً بالتفصيل ولكن الأبطال سعوديين وخليجيين وعرب وعالميين، ويوجد من أبطال الفيلم نجم حائزعلى الأوسكار، و٦٠٪ من أبطال الفيلم سعوديين دعماً لصناعة السينما السعودية، وسيدبلج لـ ٧ لغات ويعرض إن شاء الله فيسينمات العالم، وبعدها المنصات.

ووجه تركي الشكر في رسالته الأخيرة لكل من شارك في العمل من أبطال وشركة إنتاج ومشرفين، مختتمًا "اكتشفت أن عالم السينما ليسسهلاً، أسأل الله التوفيق في تجربتي الأولى وأتمنى أن يحوز على رضاكم، اجتهدت وأتمنى النجاح، وقريباً سأنشر تفاصيل أكثر".