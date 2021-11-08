يخلق من الشبه أربعين.. أشباه نجوم السينما المصرية "فولة واتقسمت نصين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في عالم الفن، نجد عدد كبير من نجوم السينما المصرية وقد تشابهت ملامحهم مع نجوم هوليوود، حتى أن الأمر يصل لحد التطابق بين بعض النجوم.

ومن أبرز النجوم العرب الذين تشابهت ملامحهم مع نجوم السينما الأمريكية:

هند رستم ومارلين مونرو

هو المثال الأبرز في هذه المقارنة، حتى أن الجمهور والنقاد أطلقوا على نجمة الإغراء هند رستم لقب "مارلين مونرو الشرق"، وذلك لشدة التشابه بين النجمتين.

يوسف وهبي ونيكولاس كيدج

مؤخرا، انتشرت العديد من الصور تشير إلى وجود تشابه كبير بين ملامح النجم المصري يوسف وهبي، والنجم نيكولاس كيدج، وبالفعل نجد أن الشبه بين النجمين يصل لحد التطابق من ناحية شكل "الأنف" واستطالة الوجه ولون العينين والجبهة العريضة.

زبيدة ثروت وجينيفر لورانس

تعتبر الفنانة الراحلة زبيدة ثروت من أجمل الفنانات في تاريخ السينما العربية، وقد لفتت ملامح الفنانة العالمية جينيفر لورانس الأنظار بسبب تقارب ملامح النجمتين، منها لون البشرة ولون العينين واستدارة الوجه.

علي الحجار ودوين جونسون

علق عدد من الجمهور على وجود شبه كبير بين ملامح المطرب علي الحجار والنجم العالمي دوين جونسون المعروف باسم "الصخرة".

ميرهان حسين وكيم كارداشيان

البعض أطلق على الفنانة ميرهان حسين لقب كيم كارداشيان العرب، بسبب تشابه ملامح النجمتين خاصة أنهما تتشابهان في لون الشعر والعيون ولون البشرة.

هند صبري وديمي لوفاتو

الفنانة هند صبري شبهها البعض بالفنانة العالمية ديمي لوفاتو، خاصة أنهما تملكان نفس الابتسامة المميزة، ونفس العيون.

زينة وبينلوبي كروز

النجمة زينة، اشتهرت بملامحها الرقيقة التي تشبه إلى حد كبير ملامح النجمة الأسبانية بينلوبي كروز، وقد أطلق الجمهور عليها لقب "بينلوبي العرب".

منى زكي وساندرا بولوك

تتشابه ملامح النجمتين منى زكي، وساندرا بولوك إلى حد كبير، كما أن البعض يشبه أداء الفنانة المصرية بأداء "ساندرا" في بعض أعمالها.

أيتن عامر ولورين جاروجي

الشبه يصل إلى حد التطابق، بين المطربة الأمريكية لورين جاروجي والفنانة المصرية أيتن عامر، فهما تمتلكان نفس العيون، الشعر، الابتسامة، ولون البشرة.

ياسمين صبري وكيم كارداشيان

بعض الجمهور شبه ملامح الفنانة ياسمين صبري بالفنانة العالمية كيم كارداشيان، وذلك من ناحية الشعر والعيون والجبهة.