شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تشارك الجمهور كواليس من دورها فى حدوتة "أم العيال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة رانيا فريد شوقى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بفيديو قصير من كواليس دورها فى حدوته "أم العيال" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر".

وظهرت رانيا فريد شوقى فى الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، بالملابس الريفية وسط أرض زراعية، وجاء فى الخلفية موال "أبويا نصحني وقالي امشى"، للفنان الراحل محمد طه.

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.



الفنانة رانيا فريد شوقى



رانيا فريد شوقى فى كواليس حدوته أم العيال

مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت"، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وتعرض حالياً "حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى.

يذكر أن رانيا فريد شوقى قدمت آخر أعمالها مسلسل "ولاد ناس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته صبرى فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخى ، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمى ، أحمد صيام ، ندى عادل، محمد عز ، محمود حجازى، فريد النقراشى، محمد سليمان، محمد السعدنى، طارق عبد الحليم وآخرين ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهو من سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.