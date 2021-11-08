شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان رغبته فى العودة لـ كيم.. كانى ويست يفاجئ الجميع بارتباطه بصديقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المواقع الأجنبية عن ارتباط كانى ويست بقصة حب جديدة بعد انفصاله عن كيم كاردشيان، وإرينا شايك، حيث ارتبط بالأخيرة بعد انفصاله عن كيم إلا أن علاقتهما لم تدم لفترة طويلة، ورغم تأكيده مؤخرًا عن آماله في لم الشمل من جديد مع زوجته السابقة كيم كارداشيان، فاجأ كانى ويست الجميع بمواعدة عارضة الأزياء فينيتريا، وذلك بعدما ظهرا سوياً معاً أثناء مشاهدة مباراة في كرة السلة.

وأكد تقرير موقع Page Six عن ذلك أن الأمر بات علنياً للمرة الأولى بعد فترة من التكهنات حول ارتباط الثنائى بعلاقة معاً، إلا أن التقرير لم يذكر موعد بدء العلاقة، وكيف بدأت بين الثنائى.



كانى ويست وصديقته الجديدة

وكان لمح المطرب العالمى كانى ويست، إلى رغبته فى العودة إلى زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، حيث ظهر فى مقابلة تليفزيونية تم تسجيلها الشهر الماضى بقصة شعره الغريبة التى صففها مؤخرًا.

وقال ويست، خلال اللقاء التليفزيونى، إنه لا يزال يريد العودة إلى زوجته السابقة كيم كاردشيان، بالرغم من إجراءات الطلاق المستمرة، منتقدًا أغنية Saturday Night Live لتصويرها انفصالهما، كما اعترف بأنه يريد المصالحة معها، إلا أنه باعلانه عن ارتباطه فاجأ الجميع ممن تكهنوا بقرب عودته لـ كيم.