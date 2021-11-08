شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يطرح كليب "درس حياتى" لـ نبيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج والمخرج نصر محروس كليب أغنية جديدة بعنوان "درس حياتى"، للمطرب الشاب نبيل، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى توزيع إلهامي دهيمة - أدهم دهيمة ميكس أحمد حسام ماستر هاني محروس، إخراج نصر محروس.

يذكر أن طرح منذ فترة قليلة المنتج نصر محروس أيضًا أغنية تحمل اسم "تخنتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، للمطربان مصطفى شوقى ونبيل، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوى، والكليب من اخراج نصر محروس.

وسبق وكشف المطرب مصطفى شوقى، أثناء استضافته فى برنامج لايت شو، المذاع على قناة الحياة، أن أول أغانيه ملطشة القلوب، كانت بداية الخير عليه، حيث قال: "ملطشة القلوب كانت وش الخير علينا، أستاذ نصر محروس لمحها فى البداية، كلمة ملطشة القلوب لما سمعتها أول مرة كان وقعها عليا زى وقعها عليكى، قولت أيه ده، لكن حصل معايا زى ما حصل معاكى، أنت فضلتى تسمعيها مرة واتنين وثلاثة وأربعة عشان تفهمى القصة إيه، لحد ما أدمنتيها، ده حصل معايا وأنا بسمعها كمطرب هيغنيها، كنت مستغربها جدا ومش فاهم أيه اللى بيحصل".