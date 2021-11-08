شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد ترافيس سكوت بعد وفاة 8 أشخاص بحفله الأخير فى هيوستن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر فى جهات أمنية أمريكية، عن أنه تم رفع دعوى قضائية ضد ترافيس سكوت، والشركات المنظمة لمهرجان Astroworld، بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد كبير من الجمهور فى الحفل الذى نظم فى هيوستن، ليلة الجمعة الماضية.

وحسب موقع cnn، أفادت المصادر، بأن أحد الحاضرين، الذي أصيب خلال المهرجان، رفع دعوى قضائية ضد مغني الراب والمنتج ترافيس سكوت، الذي كان منظمًا لمهرجان أستروورلد، وكذلك شركة الترفيه Live Nation، والشركة المروجة للحفل Scoremore، وغيرهم من المشاركين في الحدث، وبحسب الدعوى المرفوعة في مقاطعة هاريس بولاية تكساس، فإن المدعي مانويل سوزا، تعرض لإصابات جسدية خطيرة عندما أطاح به الحشد غير المنضبط في الحفلة الموسيقية.

وجاء في حيثيات الدعوى أن المتهمين فشلوا في التخطيط للمهرجان وإدارته بشكل سليم بطريقة آمنة، بدلاً من ذلك، تجاهلوا عمدًا المخاطر الشديدة لإلحاق الأذى بجمهور الحفلات الموسيقية، وفي بعض الحالات شجعوا وحرضوا على السلوكيات الخطيرة، حيث تسبب إهمالهم الجسيم في إصابة المدعي بجروح خطيرة، وبحسب ما ورد في تقرير الدعوى، من المقرر إجراء المحاكمة أمام هيئة قضائية لتحديد المبلغ الدقيق للتعويضات، لكن المدعي يسعى للحصول على تعويض نقدي يزيد عن مليون دولار.

وترافيس سكوت صعد على المسرح بعد الساعة 9 مساء بقليل، وقال المسئولون إنهم علموا بتدفق الحشود في وقت مبكر أثناء فقرته الغنائية، وتلقوا التقارير الأولى عن الإصابات حوالي الساعة 9:30 مساءًا، لكن لم تثبت التحقيقات عما إذا كان ترافيس سكوت على علم بظروف الحشد في ذلك الوقت، لكنه استمر في الغناء حتى حوالي الساعة 10:10 مساءً، أي بعد حوالي 40 دقيقة من تقديم التقارير الأولى عن الإصابات للمسؤولين، وما يزيد قليلاً عن 30 دقيقة بعد إعلان المسئولين أن الحفل نجم عنه خسائر جماعية في الأرواح، وفقًا للتصريحات التي أُعلنت في مؤتمر صحفي صباح السبت.