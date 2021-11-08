شكرا لقرائتكم خبر عن "التراب" في الوطن العربي.. المغرب يتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تقتصر أغاني موسيقي الراب أو أغاني موسيقي التراب على المغنيين المصريين فقط، بل كان للوطن العربى نصيب جيد من مشاركات مغنيه في الصورة، ومن أشهر مغنى الراب أو التراب في الوطن العربى فرقة شايفين المغربية، التي لها النصيب الأكبر عن باقى الفرق والمغنيين الآخرين، حيث تتميز هذه الفرقة بالانفتاح والرؤية المختلفة التي جعلتهم يظهرون بقوة على الساحة منذ بداياتهم.

ومن أشهر أغانى فرقة شايفين أغنية OMG، التي تخطت مشاهدتها الـ 9 ملايين مشاهدة من خلال قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

عبد الله تريل، الذى يعد أول من أدخل التراب إلى دولة الكويت، حيث يعمل تريل بشكل كبير على تثقيف المجتمع الكويتي بهذه الموسيقى ويحاول أن يرسل رسالة، ويؤكد ان أغاني التراب لن تقتصر على "المخدرات" فقط.

وكان قد قال تريل من قبل أن أغنيته "فيتامين" هدفها هو "تنظيف الأذن"، وفقًا لما أكده وذلك بسبب الألحان وكلمات الأغنية، التي حققت مشاهدات تقترب من نص مليون مشاهدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ليث الحسيني أو "السينابتيك"، من أصل فلسطيني – أردنى، وتحول من طبيب لـ مغنى تراب، ويستخدم أغانيه لـ توصيل راسائل عديدة لـ مناقشة بعض القضايا الطبية الصعبة، منها الشياطين الشخصية، والصحة النفسية، وغيرها من المواضيع، اسم الحسينى الفني السينابتيك، مستوحى من حبه للجهاز العصبي وتجربته الشخصية مع مرض ADHD "قصور الانتباه وفرط الحركة".

ومن أشهر أغاني السينابتيك، هي أغنية The Synaptik، التي تقترب مشاهدتها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كسر حاجز المليون منذ طرحها في عام 2019.

مصطفى إسماعيل الشهير بـ "فريك"، رابر صومالى يعيش في الامارات، ويتميز أسماعيل بـ أسلوب مختلف عن غيره، بسبب نشأته بـ شوارع أبوظبي وحبه لموسيقى "الهيفي ميتل"، من الممكن أن تمتد القائمة إلى ما لانهاية، خاصة مع وجود العديد من فنانين الراب الذين بدأوا في شق طريقهم إلى النجاح في خلال الفترات الماضية.

ويعد هذا الجيل من الرابرز هو الأقوى من حيث الوصول إلى الشباب من حول العالم، وامكانيتهم التواصل معهم بـ طرق أسهل، سواء من خلال إقامة الحفلات، أو استخدام السوشيال ميديا.