شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى كيميل يكشف عن البوستر الدعائى لفيلم "Spider-Man: No Way Home" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل عن البوستر الدعائي للفيلم المنتظر "Spider-Man: No Way Home"، والمقرر طرحه في 14 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم الجديد من يوليو إلى ديسمبر من نفس العام 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.



Spider-Man No Way Home



جيمي كيميل

يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.