شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين فى ندوة سميحة أيوب بشرم الشيخ المسرحى: احتوتنى وأنا فى بداياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، وتحمل دورته السادسة اسمها، عندما سمعت حديث القديرة سميحة أيوب شعرت أننا بالفعل فاتنا الكثير كجيل ممثلين، فكل جيل يكون فرصة أقل من الجيل الذى يسبقه، أشعر بفخر شديد إن فنانة مصرية استطاعت تقديم كل هذا التنوع مع مخرجين كبار عالميين ومصريين، فهى تمثل صورة الفنانة الحضارية والمحترمة قيمة كبيرة لمصر.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: مصر أكبر شيء تمتلكه ثقافتها وفنها وكان دائمًا صوتنا يصل لكل العالم مدى الحياة، ولكن الحل قد تدهور والجمهور أصبح يريد أن نقدم أعمالا تناسب أذواقه، ولكن من المفترض أن نرتقى بأذواق الناس ونجبرهم يشاهدوا فنا حقيقيا ونغيرهم، اليوم أصبح هناك تنمر علي الفن والفنانين بعد انتشار السوشيال ميديا، وأتمنى أن يطلق اسم سميحة أيوب على أحد المسارح ليخلد اسمها مدى التاريخ.