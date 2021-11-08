سميحة أيوب بندوة تكريمها بشرم الشيخ: جمهور المسرح بيخلينى أمتلك الدنيا

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين، ندوة تكريم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فى دورته السادسة والتى تحمل اسمها، وذلك بحضور النجمة إلهام شاهين، والفنان أشرف زكى نقيب الممثلين، والمهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، والفنان إيهاب فهمى، والفنانة سميره محسن، والفنان طارق صبرى، والفنان أحمد صيام، والمخرج عصام السيد ودكتور أبو الحسن سلام .



سميحة أيوب

وقال الفنان أشرف زكى خلال الندوة: تعلمنا من سميحة أيوب الكثير، تعلمنا منها الإدارة والفن والقيم والأخلاقيات هى مشوار وعطاء ورحلة، سميحة أيوب هى قراءة للمسرح المصرى، شرفت أنى كنت مساعد مخرج لعرض بطولة سميحة أيوب وكنت مبهور ولليوم أتذكر مونولجاتها فى هذا العرض وكان هدفى من العمل فى هذا العرض قربي من سميحة أيوب، وكانت سميحة ايضًا وكيله النقابه وعندما قلت لها عن نيتي للترشيح فى النقابة قالت لى: "لو عايزنى أكون عضو فى مجلس الادارة أنا موافقة"، سميحة أيوب مدرسة كبيرة وأكاديمية كبيرة، أتمنى أن تطل علينا كل أسبوع بتجربة لها وقراءة لعروضها.



سميحة أيوب

وأضاف زكى: سألت الشعراوى بعدما شاهد عرض لسميحة أيوب وكان بصحبة الفنان حسن يوسف هل الفن حرام فرد علي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض، إحنا بنقدم رسالة وسميحة أيوب علمتنا إزاى نوعى الناس.

ووبدورها قالت سميحة أيوب: "من خلالكم أتعرف علي نفسي وأعرف من هى سميحة أيوب، فبداخلي إنسان متواضع يرى أنه لم يعطى كفاية، من خلالكم أرى انى عطيت إلى حد ما، وأرى عندما يكون هناك غيره فنية أشعر أنى عايشة، وعندما يكون هناك فنانين كثير تحس أنك موجود كفنان، والفنان يعبر عن فنة وإنسانيته "محدش بيحب يستحوذ إلا الغبي"، وتابعت أول شيء أشعر به عقب دخولى المسرح نفس الجمهور وعينيه يجعلونى أمتلك الدنيا كلها.