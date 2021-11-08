شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة عن ظاهرة أغاني التراب: مفيش نوتة موسيقية مؤدبة وأخرى قليلة الأدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هاني شنودة لـ"الخليج 365" تعليقًا على انتشار موسيقى أغاني الراب وموسيقي أغاني التراب في مصر، إن الراب بدأ في جزر الهند الغربية ثم انتقل إلى أمريكا، واختصار كلمة RAP، هي Rhythm And Poetry ، وبالعربي تعني الإيقاع والشعر، وبالتالي الأمر ليس له علاقة بالغناء أو الموسيقي، فهو إيقاع وكلمات فقط.

وأوضح هاني شنودة أنه لا يستطيع أن يقول إنهم "وحشين" أو "حلوين"، مشيرًا إلى أنه يستمتع إلى أغاني الراب الأمريكي لأن بها معاني جيدة والأغنية التي تضم معاني سيئة لا يسمعها.

وأضاف هاني شنودة أن هذا هو موقفه من أغاني المهرجانات أيضًا، لأنه النوتة الموسيقي لا يمكن أن تصنف نوتة موسيقية مؤدبة وأخرى قليلة الأدب، ولكن الكلمات هي التي تصنف كلمات مهذبة أو غير مهذبة وتحط من الإنسانية، لأنه عندما استمع إلى أغنية غير مهذبة فذلك يعني أنني أحط من قدر نفسي، فالعمل الذي يتحدث عن العواطف والوطن والدين يسموا بالنفس وفى النهاية لكل شخص مطلق الحرية فيما يسمع.

يذكر أن من أشهر مقدمي هذا اللون الموسيقي في مصر هو ويجز والذي يستعد لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، التي تستمر في الفترة بين 19 و21 نوفمبر، وذلك بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير في افتتاح وختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية All Africa Music Awards "أفريما"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يضم اليوم الأول حفل استقبال الفنانين وندوات African Music Business Summit وحفل السجادة الحمراء ختاما بثالث أيامه بحفل Afrima Awards Ceremony بتوزيع جوائز المكرمين مساء الأحد 21 نوفمبر.