إعلامي عربي نادم على استضافة نيللي كريم في برنامجه ويعلق : ” نكدية جدا “

كتب امير فتحي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 02:59 مساءً - أعرب الإعلامي التونسي ” هادي زعيم ” خلال حلول ضيفه في برنامج ” اللي بعدو ” المذاع على قناة الحوار التونسي عن ندمه على استضافة الفنانة المصرية ” نيللي كريم ” في برنامجه الإذاعي ” Corniche ” على محطة Mosaique FM .

وأرجع هادي زعيم السبب من وراء ذلك إلى أن نيللي كريم شخصية ” نكدية ” على حد وصفه وتعشق الحزن وأن الأدوار التي قدمتها نابعة من شخصيتها .

فقال : ” الفنانة اللي ندمت إني استدعيتها هي الفنانة المصرية نيللي كريم .. الأدوار اللي مثلتهم هي أدوار نكدية وأنا فهمت إنها جاية من شخصية نكدية .. الحوار كان نكدي جدا جدا ومن وقتها ندمت ” .

وأضاف هادي زعيم أن لقائه وحواره مع نيللي كريم كان من الحوارات المرهقة بالنسبة له والتي أثرت عليه لفترة بعد ذلك بسبب الطاقة السلبية التي طغت على اللقاء .

وتابع أن الفنانة نيللي كريم كانت ترد على كل سؤال بإجابة مقتضبة مختصرة ولا تعطي مجال لاستكمال الحديث .