شاهد .. جاستن بيبر يظهر ب ” الحجاب ” في حفله الأخير

كتب امير فتحي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 02:59 مساءً - أثار مغني البوب الكندي ” جاستن بيبر ” جدلا واسعا بين المتابعين على خلفية ظهوره ب ” الحجاب ” في حفله الأخير الذي أقيم في ولاية يوتا الأمريكية .

حيث ظهر جاستن بيبر أثناء غنائه على المسرح وهو مرتديا الحجاب ( اسكارف ) مشجر اللون على تي شيرت وبنطال في إطلالة وصفها الجمهور بالغريبة .

ولاقت هذه الإطلالة عددا من التعليقات الساخرة من جانب المتابعين الذين تساءلوا عن سبب ظهور المغني جاستن بيبر بهذا الشكل .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” هذا دعينا له بالهداية راح اتحجب ” و ” المفروض تباركوا له وتهنوه على الحجاب ” .