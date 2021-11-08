شاهد .. جاستن بيبر يظهر ب ” الحجاب ” في حفله الأخير

كتب امير فتحي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 02:59 مساءً - أثار مغني البوب الكندي ” جاستن بيبر ” جدلا واسعا بين المتابعين على خلفية ظهوره ب ” الحجاب ” في حفله الأخير الذي أقيم في ولاية يوتا الأمريكية .
حيث ظهر جاستن بيبر أثناء غنائه على المسرح وهو مرتديا الحجاب ( اسكارف ) مشجر اللون على تي شيرت وبنطال في إطلالة وصفها الجمهور بالغريبة .
ولاقت هذه الإطلالة عددا من التعليقات الساخرة من جانب المتابعين الذين تساءلوا عن سبب ظهور المغني جاستن بيبر بهذا الشكل .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” هذا دعينا له بالهداية راح اتحجب ” و ” المفروض تباركوا له وتهنوه على الحجاب ” .
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