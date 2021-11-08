شكرا لقرائتكم خبر عن Eternals لـ أنجلينا جولى يحصد 71 مليون دولار ويحصل على تصنيف منخفض من النقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم الأبطال الخارقين من Eternals شباك التذاكر الأمريكى فى عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات 71 مليون دولار لأول مرة.

ووفقًا لتقرير موقعVariety ، حصل الفيلم على آراء فاترة من النقاد بمتوسط ​​48% على Rotten Tomatoes، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها فيلم Marvel على تصنيف منخفض.

يأتى هذا بعدما قررت بعض الدول العربية منع طرح فيلم مارفل الجديد Eternals فى سينماتها، وذلك بسبب عدد من المشاهد الجنسية التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر بعض الدور العربية منع الأفلام من شاشاتها، بسبب عدة أسباب قد تكون سياسية أو دينية أو غيرها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوى على مشاهد جنسية صريحة بين كل من جيما تشاك، وريتشارد مادن، وهما بطلان خارقان وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية، ليستكملوا قصة حبهما على الشاشة، كما يسرد الفيلم مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات بعض الدول.

وليس فيلم أنجلينا جولى Eternals، فقط الذى أثار هذه الضحة، فقد سبقه عدد آخر من الأفلام، منها الفيلم الفرنسي الشهير Cuties، الذى أثار الجدل وقت عرضه فى أكتوبر 2020، متسببًا فى أزمة كبيرة بسبب محتواه الجنسي، الذى سرد من خلاله فرقة رقص للفتيات يبلغن من العمر 11 عامًا يخوضن تجاربهن الأولى فى عالم الجنس، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنشأة الفتيات.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.