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Eternals لـ أنجلينا جولى يحصد 71 مليون دولار ويحصل على تصنيف منخفض من النقاد

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم الأبطال الخارقين من Eternals شباك التذاكر الأمريكى فى عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات 71 مليون دولار لأول مرة.

Big opening: Marvel's superhero movie Eternals topped the domestic weekend box office with a $71 million debut

ووفقًا لتقرير موقعVariety ، حصل الفيلم على آراء فاترة من النقاد بمتوسط ​​48% على Rotten Tomatoes، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها فيلم Marvel على تصنيف منخفض.

Sky-high expectations: According to a report from Variety , the latest offering from the Marvel Cinematic Universe fell short of expectations as projections estimated that the film would open to $75 to $80 million

يأتى هذا بعدما قررت بعض الدول العربية منع طرح فيلم مارفل الجديد Eternals فى سينماتها، وذلك بسبب عدد من المشاهد الجنسية التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر بعض الدور العربية منع الأفلام من شاشاتها، بسبب عدة أسباب قد تكون سياسية أو دينية أو غيرها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوى على مشاهد جنسية صريحة بين كل من جيما تشاك، وريتشارد مادن، وهما بطلان خارقان وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية، ليستكملوا قصة حبهما على الشاشة، كما يسرد الفيلم مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات بعض الدول.

Panned: The film has received lukewarm reviews from critics with an average score of 48% on Rotten Tomatoes , marking the first time that a Marvel movie has ever received a 'Rotten' rating on the Tomatometer

وليس فيلم أنجلينا جولى Eternals، فقط الذى أثار هذه الضحة، فقد سبقه عدد آخر من الأفلام، منها الفيلم الفرنسي الشهير Cuties، الذى أثار الجدل وقت عرضه فى أكتوبر 2020، متسببًا فى أزمة كبيرة بسبب محتواه الجنسي، الذى سرد من خلاله فرقة رقص للفتيات يبلغن من العمر 11 عامًا يخوضن تجاربهن الأولى فى عالم الجنس، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنشأة الفتيات.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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