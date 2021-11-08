شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعات اعتزاله.. لطفى لبيت يقدم 5 مشاهد فى مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان لطفي لبيب في بطولة حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" الذي يتم تصويرها حاليًا، حيث يقدم 5 مشاهد خلال أحداث الحكاية، ويجسد دور رجل كبير جار بطلة العمل نجلاء بدر ويهتم بها ويقف بجوارها، وتأتى مشاركة لبيب في العمل لنفى ما قيل عن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي.



لطفى لبيب

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا انا" وهى من تأليف أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسرى، ويشارك في بطولتها مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابى الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 4 حكايات من المسلسل، هم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، ويتم عرض الخامسة بعنوان "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.



الفنان لطفى لبيب

وكان لطفى لبيب، قد رد على شائعة اعتزاله التمثيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc الذى يذاع عبر قناة dmc قائلا: "لم تخرج مني كلمة اعتزال التمثيل، وكلمة اعتزال عمياء بالمعنى المطلق، ولكن صحتي مش زي الأول ولو جالى شغل على قد صحتي هشتغل".

أضاف الفنان لطفي لبيب: "كنت بشتغل 20 ساعة في اليوم، ولكن دلوقتي مش قادر أشتغل.. إنما أقدر اشتغل على قد طاقتي، والمخرج اللى يقولى تعالى ويستغل طاقتي البسيطة أوافق، ومفيش ممثل بيعتزل في الدنيا ولكن فيه إمكانيات صحية قادر أو غير قادر أو على قدى.. وأنا أذكر الفنان كمال الشناوي عمل مسلسل وهو على كرسي متحرك، فعادي إن حالتى الصحية مش زي الأول وعارفة إني أصبت بجلطة حددت إمكانياتي، فبشتغل لو جالى شغل على قدى".

وأكمل: "أنا بحب التمثيل إلى جانب إني بحب الناس وأنا بأعشق جمهوري، فصعب أنسحب بهذا الشكل"، فيما طمئن جمهوره على صحته قائلا: "أنا كويس وبعمل علاج طبيعي على قدمي، وبيحصل تحسن وكل حاجة ولكن أنا مش زي زمان".