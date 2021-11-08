شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مقتنيات النجمة الراحلة إيمى واينهاوس فى مزاد.. فستان آخر حفلاتها الأبرز "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح عدد من مقتنيات النجمة الأمريكية الراحلة إيمى واينهاوس، للبيع في مزاد، ببيفرلي هيلز، وتحتوي المقتنيات علي مئات قطع الملابس والإكسسوارات والكتب التي كانت تملكها نجمة موسيقى السول الراحلة.

وأهم تلك المقتنيات الفستان الذي ارتدته خلال آخر حفل لها قبل وفاتها عام 2011، حيث كانت ترتدي فستانًا قصيرًا باللونين الأخضر والأسود مع نقوش زهرية، من تصميم ناومي باري، ويُتوقع أن يباع الفستان بسعر يراوح بين 15 ألف دولار و20 ألفًا، خلال المزاد الذي تنظمه دار "جوليانز أوكشنز"، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

وإضافة إلى فستان واينهاوس في حفلتها الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 في العاصمة الصربية بلجراد، يمكن أيضا شراء حقيبة يد على شكل قلب صنعتها لها خصيصا دار موسكينو وحملتها المغنية خلال حفل "بريت أووردز" سنة 2007. وتُقدر قيمة هذه القطعة بين 15 ألف دولار و20 ألفا.





وبين القطع الكثيرة أيضًا أحمر الشفاه المميز الذي كانت تضعه واينهاوس، وتُقدر قيمته بين 400 دولار و600 دولار، وتضم المجموعة المطروحة في المزاد أكثر من 800 قطعة بينها فساتين وسراويل طويلة وأخرى قصيرة وأحذية وملابس داخلية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات، كانت تملكها المغنية والموسيقية البريطانية التي توفيت عن 27 عامًا في 23 يوليو 2011 بفعل استهلاك مفرط للكحول، وتُقدَر قيمة هذه القطع الإجمالية بما بين مليون ومليوني دولار.

وقال مدير دار "جوليانز أوكشنز" مارتن نولان أن والدَي النجمة ميتش وجانيس يرغبان من خلال هذا المزاد في حفظ "إرث ابنتهما وذاكرتها" وجمع الأموال لمؤسستهما التي تتولى مساعدة الشباب الذين يعانون إدمان المخدرات والكحول، لافتا أن "من الصعب جداً تنظيم مزادات بمشاركة والدَي الشخص المتوفى".

وأوضح نولان، أن "الموضوع بالغ الدقة وقد استغرق الحصول على موافقة الوالدين على إعطاء المقتنيات وقتاً طويلاً، مع إدراكهما بالطبع أن محبي المغنية والمتاحف وهواة الجمع في كل أنحاء العالم سيرغبون في امتلاك هذه الأغراض".