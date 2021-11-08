شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تضع "كول تون" لزقة خفاش بعد انفصالها عن محمود المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الفنانة منة عرفة، بعد ساعات من إعلان انفصالها عن زوجها محمود المهدى، كول تون في تليفونها الخاص، عبارة عن أغنية الفنانة روبى "لزقة خفاش"، لاسيما أن كلمات الأغنية تعبر عن حالتها التي تمر بها فى الوقت الحالى، كما أنها ترد بها على طليقها، وتعبر عن الوجع الذى تشعر به في تلك الظروف.

وتقول كلمات الأغنية:

وانا أقول لأ ما يعملهاش.. ده لازقلي لازقة خفاش

قمت بقى انت عاملي مفاجئة.. وبعتني بيعة من أم بلاش



وجاتلي البلوة على سهوة.. وانا والله مش ناقصة

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وأعلنت منة عرفة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي بعد زواج دام ما يقرب من 5 أشهر، فى استوري نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

وظهر الثنائي مؤخرًا في فيديو نشره المهدي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهما يرقصان، وكتب: "أنا شوفتك قلبي دق دودودق دودودق عشانك قلبت التيك توك منة".

وكتبت عرفة مؤخراً رسالة غزل في المهدي عبر حسابها قائلة: "إلى زوجي ورجل احلامي، في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه انك رجل مفيش منه كتير وفي كل لحظه حلوه بتعدي ما بينا بنبهر ب اد ايه انا انسانه محظوظة و ربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك، انت السعادة و الفرحة و الامان الي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي، انت هديتي من ربنا الي كل يوم وكل لحظة بشكر ربنا عليها، انت العوض الي كنت مستنياه طول حياتي، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن، جيت بدلت كل الحزن و الوجع والخوف بحب وامان واستقرار وزكريات حلوه زيك، انت ارجل واجدع واحن واحلي راجل انا شفته في حياتي، ربنا يديمك احلي نعمه في حياتي و يخليك ليا وميحرمنيش منك و يحميك من كل شر ويسعدك ويفرح قلبك زي ما دايماً بتفرحني، كل الكلام دا ميوصفش 1% من حبي و احترامي ليك بجد، بحبك يا توأم الروح و الشكل يا من تنتمي له روحي ووجداني وهويتي".