شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الآنسة فرح" أواخر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لمسلسل "الأنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وتامر فرج وأحمد مجدى، عرض الموسم الخامس والأخير من العمل، الذى يخرجه وائل فرج أواخر الشهر المقبل، حيث يُعرض الموسم الرابع من المسلسل حالياً على أحد القنوات العربية.

ويعد مسلسل "الآنسة فرح" من الأعمال التي تم تمصيرها، حيث إنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وتصل حلقاته لـ 110 حلقة وتم عرضه على مدار 3 سنوات كاملة.

ويشهد الموسم الرابع الذى يعرض حالياَ عودة فرح لآدم مرة أخرى، بعدما ظهر للمرة الأولى في الموسم الثالث ليكشف لنا عن علاقة حب أولى لم تكتمل، ولكن تعود هذه العلاقة لتثير المشاكل بين فرح وشادي ، ولكن لم تسر الأمور مثلما أراد الأخير، واعترفت فرح لآدم بحبها رغم رفض ديدا وماجدة.

أما شادي وفرح فاستمرت الصراعات بينها بسبب الطريقة التي يريد كل منها تربية فريد بها، حيث اكتشفت فرح بأن فريد كان يلعب بالتابلت دون معرفتها وباتفاقه مع أبيه، لتتطور الخلافات بينهما ويتركها ويذهب إلى كارن.

مسلسل "الأنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.