بعد انفصالها وتصريحات زوجها.. منة عرفة تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتل اسم الفنانة منة عرفة، "تريند" محرك البحث جوجل، وذلك بعدما أعلن طليقها محمود المهدي، انفصالهما مساء أمس الأحد.

وكتب المهدي، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع".

وكان محمود المهدي، كتب عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، مساء الأحد: "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وفي "ستوري" أخرى نشر صورة بطيخة كتب عليها: "الزواج: يا حمرا يا قرعة"، وعلّق: "فين صاحب المثل ده".

وعقب ذلك، كتبت منة عرفة أيضا، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع".

وأعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عقد قرانها على محمود المهدي، في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو الماضي.